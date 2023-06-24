Murat Ülker, neden Fenerbahçe Başkanı olmak istemiyor? Dikkat çeken "Erdoğan" detayı

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın "Gönlümden geçen başkan" dediği Murat Ülker’in “Aday değilim” çıkışını değerlendirdi. Ülker’in “Ben duracağım yeri bilirim” ifadesinin önemli olduğunu belirten Tuna, konuyla ilgili dikkat çeken bir “Tayyip Erdoğan” detayı da verdi. Tuna, yazısında şunları kaydetti:

“Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın dün düzenlediği basın toplantısında, "Gönlümden geçen başkan" dediği Murat Ülker, başkan adayı olmayacağını açıklamış.

Gerekçesini de şöyle hülasa etmiş: "Ben duracağım yeri bilirim..."

Nereden baksanız enteresan...

Çünkü mefhum-u muhalifinden hareketle, "Ali Koç duracağı yeri bilmedi" sonucunu çıkarmak gayet mümkün.

Öyle ya, sonuç itibarıyla ikisi de Türkiye'nin önde gelen işadamı. İkisi de sıkı Fenerbahçeli. Fakat biri Fenerbahçe'ye başkan olmak için elinden geleni yaptı, diğeri altın tepside sunulan Fenerbahçe başkanlığını kabul etmiyor!

Murat Ülker'in tavrı, ticari kaygılardan kaynaklanmış olabilir mi?

Siz ne dersiniz bilmem ama ben hiç sanmam.

Fenerbahçe başkanı oldu diye Galatasaraylılar "Ülker Bisküvi" yemekten vazgeçecek değiller ya.

Ne yani, Ali Koç başkan oldu da Arçelik satışları mı düştü?

Kaldı ki, Murat Ülker'in bu tarz ticari kaygıları olsaydı Fenerbahçe adını taşıyan her şeye sponsor olmazdı.

Demek ki mesele liyakatle alakalı.

Fenerbahçe başkanlık seçimi öncesinde (2018) kendisi de Fenerbahçe kongre üyesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tecrübe her zaman çok çok önemli" deyince, Ali Koç'a karşı Aziz Yıldırım'ı desteklediği yorumları yapılmıştı.

Bundan sebep, "yeminli Erdoğan düşmanları" Ali Koç'u daha çok desteklemişlerdi.

O kadar kaptırmışlardı ki, Fenerbahçe başkanlığının ardından Türkiye Cumhuriyeti başkanlığına göz dikmişlerdi.

Ali Koç mahut farfara güruhtan mı etkilendi yoksa baştan beri iflah olmaz şekilde siyaset bağımlısı mıydı bilemiyorum.

Bildiğim şudur: Fenerbahçe'mizi gırtlağına kadar siyasete soktu.

Sonuç mu?

Cumhurbaşkanlığına yürüyecekti, şimdi Fenerbahçe başkanlık koltuğunda oturmakta zorlanıyor. Daha doğrusu, görevine devam etmesi Aziz Yıldırım'ın inisiyatifine kalmış gibi görünüyor. (…)”



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