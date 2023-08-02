Murat Türesin kimdir? Murat Türesin nereli?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı illerde emniyet müdürleri değişti. Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin de başka bir ile atandı. Peki, Murat Türesin’in yeni görev yeri neresi?
Emniyet Müdürleri kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 52 ilin emniyet müdürleri değişti. Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin, Rize Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Peki, Murat Türesin kimdir?
1973 yılında Kırıkkale ilinde doğmuştur. Polis Akademisinden 1995 yılında mezun olup; Ankara, Bingöl, Artvin illerinde görev yapmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığında başkan yardımcısı olarak görevini yürütürken 19.09.2019 tarih ve 2019/320 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırşehir İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. 25.09.2019 tarihinde gelerek göreve başlamıştır.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.