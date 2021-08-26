Murat Tad kimdir? Murat Tad kaç yaşındaydı?
Murat Tad kariyeri | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmayan iki doktorun yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yaşamını yitiren patalog Dr. Murat Tad’ın hayatı kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Murad Tad kimdir?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından sık sık vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulunuyor.
İki arkadaşımız Kovid-19'a yenildi. Operatör Dr. İlhami Atılgan 55, patolog Dr. Murat Tad 49 yaşındaydı. Kayıtlarımızdan maalesef, iki değerli hekimin aşı olmadığını öğrendik. Meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Benzer acılar artık yaşanmasın” ifadelerini kullandı.
Murat Tad kimdir? Murat Tad kaç yaşındaydı?
Patolog Dr. Murat Tad'ın ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyordu. 1972 doğumlu Murat Tad’ın özel hayatına ait bilgi bulunmuyor.