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Murat Sivrikaya kimdir nerelidir? Murat Sivrikaya nerede yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Komagene çiğ köftenin sahiplerinden FETÖ firarisi Murat Sivrikaya'nın İzmir'de sahte kimlikle yakalandığı açıklandı. Peki Murat Sivrikaya kimdir nerelidir?

11 Ocak 2019 Cuma 10:34
Murat Sivrikaya kimdir nerelidir? Murat Sivrikaya nerede yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Komagene çiğ köftenin sahiplerinden FETÖ firarisi Murat Sivrikaya'nın İzmir'de sahte kimlikle yakalandığı açıklandı. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yürütülmekte olan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlamasıyla hakkında işlem yapılan ve 1 yıldır soruşturma kapsamında firari olarak aranan, İstanbul merkezli kurulan ve Türkiye genelinde toplamda bin 100 şubesi bulunan KOMAGENE Çiğ Köftelerinin kurucu ve sahiplerinden olan işadamı Murat Sivrikaya  aranıyordu. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sivil yapılanmasında İzmir’in önde gelen iş adamlarından oluşan ve KHK ile kapatılan İzmir İş Adamları Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan ve örgütün Büyük Bölge Mütevellisi olarak belirtilen şahıslardan olan Murat Sivrikaya, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, firari olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan planlı çalışmalar neticesinde, sahte kimlikle yakalandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 10:34
  1. İstanbul
  2. İzmir
  3. Murat Sivrikaya
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