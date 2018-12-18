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Murat Özdemir'den pişkin savunma! 'Alkol aldım...'

Papağana yaptığı işkenceyle Türkiye'yi ayağa kaldıran Murat Özdemir, adliyede verdiği ifadesinde, " alkol aldım, ne yaptığımı bilmiyorum" dedi.

18 Aralık 2018 Salı 14:19
Murat Özdemir'den pişkin savunma! 'Alkol aldım...'

Sosyal medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören Murat Özdemir adliyeye getirildi. Basın mensuplarının soruları üzerine “Elimi ısırdı. Ben bir şey yapmadım” diyen Özdemir'in, emniyetteki ifadesinde de "Alkol aldım, ne yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi.

"Elimi ısırdı ben bir şey yapmadım"

Televizyonda yayınlanan bir yarışma programıyla tanınan Murat Özdemir, papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki gördü. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Özdemir, burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi. Ters kelepçeli olarak adliye binasına getirilen Özdemir, basın mensuplarının soruları üzerine “Elimi ısırdı. Ben bir şey yapmadım” dedi. Özdemir, sorgusu yapılmak üzere savcılığa götürüldü.

Alkol aldım ne yaptıgımı bilmiyorum

Geceyi Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'nde geçiren Murat Özdemir'in "Katıldığım yarışmada haksız yere diskalifiye edildim. Daha sonra kendimi toparlayamadım. Psikolojim bozuldu. Dün de alkol aldım. Onun da etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 14:19
  1. İstanbul
  2. Murat Özdemir
  3. Papağana işkence
  4. hayvanlara şiddet
  5. pişkin savunma

YORUM YAZ

  • samisami48 dk önce
    alkol almismis. senin gibi ruh hastasini reyting icin televizyona cikarip iyice ruh hastasi eden acunada aynisindan ceza vermeli
  • halil45halil451 sa önce
    murad adaletin gevsek oldugunu anladi bundan dolayi sartlari sonuna kadar zorluyor cünki ceza yok serbest birakildi, süper örnek cezalar lacka

Günün Özeti

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