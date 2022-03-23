Murat Ongun'dan 'pişkin' açıklama! Cenevre tatili ile balıkçı lokantasının hesabı batırmadıysa toplu taşıma ücreti İBB'yi hiç batırmaz!

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Toplu ulaşıma yüzde elli, servis ücretlerine yüzde kırk zam yapılması tekliflerinin de görüşüldüğü UKOME toplantısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirildi. İstanbullunun belini bükmeyi hedefleyen zam teklifleri bakanlık temsilcilerinin oylarıyla reddedildi.

İlk itiraz Cenevre'de tatil yapan Murat Ongun'dan geldi

İstanbullu Ocak ayında, uyarısı günler öncesinden yapılan kar yağışı ile bir başına mücadele ederken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İngiliz Büyükelçi ile bir balıkçı lokantasında, Sözcüsü Murat Ongun da Cenevre'deki lüks bir kayak merkezinde tatilde ortaya çıkmıştı.

UKOME'de alınan kararı eleştirdi

İstanbulluya Cenevre'deki tatiline ilişkin tek kelime açıklama yapmayan İBB Sözcüsü Ongun, UKOME toplantısında alınan kararı, utanmayıp "Tek amaç İBB ve İETT’yi batırmak." sözleri ile eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Murat Ongun, toplu ulaşıma zam engeline ilişkin şunları söyledi:

Akaryakıta tarihte görülmemiş zam yapıldı. İBB, 10 milyar TL sübvanse yapıyor ama toplu taşımada yolcu ücreti akaryakıtı bile karşılayamaz hale geldi. Türkiye’nin tüm büyükşehirlerindeki UKOME’lerden zam kararı çıktı. İstanbul’da ise engellendi. Tek amaç İBB ve İETT’yi batırmak.