Murat Ongun, 'sana var da bana yok mu Ekrem?' dedi! Kavga çıktı

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Medya Radar'da "Keskin Kalem" rumuzunun kullanıldığı köşe yazısında, İstanbulluyu karla mücadelede bir başına bırakan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile sözcüsü Murat Ongun'un yollarını ayıracakları iddia edildi.

İmamoğlu ve Ongun'un sorumsuzluklarına değinilwen yazıda, "Malum İstanbul’u kar kıyamet götürürken bir balıkçıda İngiliz elçiyle yemek yemesi İmamoğlu’na büyük darbe vurdu. Tek mesele bu değildi. Ongun da o sıralarda İsviçre’de tatildeydi. Hatta, İstanbul’daymış gibi tweetler atmıştı o gece." denildi.

Ongun'un kayıplara karışması!

Yazıda ayrıca Murat Ongun'un sessizliğine dikkat çekilerek, "Bu olaydan sonra İmamoğlu defalarca kameralar karşısına geçti, kendini savundu. Ama İBB’yle ilgili her meselede açıklama merci olan Ongun… İşte ondan hiç ses seda çıkmadı. Günlerdir tweet de atmıyor. Üstelik özellikle muhalif cepheden kimse de sormuyor Ongun nerede diye... Sanki Ongun hiç var olmamış gibi…" ifadeleri kullanıldı.

İmamoğlu ile Ongun'un yollarını ayıracağını iddia eden "Keskin Kalem", şöyle devam etti:

Durum o ki, Öküz komada, ortaklık da bitmek üzere.

Meali: İmamoğlu-Ongun yollarını ayırmayı düşünüyor.

İmamoğlu’na, özellikle sosyal medya stratejileriyle koltuğunu kazandırdığını düşünen Ongun, İBB içinde de çokça eleştiriliyordu. Kimi egosundan, kimi kendini çok ön plana atmasından şikayetçiydi… Kimi de bazı gazeteci ve web sitelerin fonlanmasından… CHP genel merkezinde de ‘pek laf dinlemediğinden ve başına buyruk hareket ettiğinden’ bahsediliyormuş.

İstanbul’daki CHP ilçe belediyelerinden çoğu da, Ongun’dan şikayetçiymiş ve genel merkeze dillendiriyormuş dertlerini. İmamoğlu son yaşananlara kadar tüm bu eleştirilere göğüs gerdi. Gerçi yakın çevresi, Ongun’un zaman zaman kendisinden bile ön planda olmasına karşı ufaktan alerji geliştirdiğini söylüyordu ama… Doğru ya da yanlış… Gelinen nokta ortada…

Duyduğuma göre, Ongun tatilden dönmüş

Ve İmamoğlu’yla yüz yüze hiç görüşmemiş. İkili arasında çok soğuk rüzgarlar esiyormuş. Araya girip durumu düzeltmeye çalışanlar olmuş ancak, nafile… İBB’nin iletişiminden sorumlu Ongun’un tatilde olduğu gece bir iletişim faciası yaşanması, CHP genel merkezinde de kaşları çatmış. Hatta sadece CHP değil, İYİ Parti’de de benzer bir durum varmış. Bilmem dikkatinizi çekti mi? İmamoğlu’na ikinci Fatih diyen Meral Akşener sessiz. Yemek krizinden sonra İmamoğlu’na tek bir destek mesajı atmadı. CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun memnuniyetsizliğinden çok, Akşener’in bu tavrının İmamoğlu’nu mutsuz ettiği de konuşuluyormuş…

Hatta son bir iddiayı da yazayım yoldaşlar. İngiliz elçiyle genel merkezden habersiz yenilen yemek krizinin dumanı tüterken, İmamoğlu bu kez de ABD elçisiyle bir araya geldi.

Hem de elçi Flake, daha Kılıçdaroğlu’nu bile ziyaret etmemişken!

Elçilerle bu kadar yan yana görüntü veren İmamoğlu’nu, kendi partisinden siyasetçiler ‘ülke sosyolojisini bilmemekle’ de suçluyormuş. Yani mealen ’Türk milleti bu tür hareketleri sevmez’ diyormuş.

Mış…

Mış…

Mış…

Bunlar iddia.

Ama kaynaklar sağlam.

Ongun koltuğunda kalacak mı, yoksa o da görevden affını isteyecek mi?

Bence yakında göreceğiz.