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Konut Projeleri Murat Kurum konut müjdesi için tarih verdi
Konut Projeleri

Murat Kurum konut müjdesi için tarih verdi

Mamak Mutlu Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi Kura Çekiliş Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ili kapsayan sosyal konutlarla ilgili bir proje hazırladıklarını ve önemli açıklamanın Ağustos'ta yapılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 13:53:00 - 2022-06-14 13:54:52

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'deki konut krizine ilişkin yaptığı açıklamada, "Arsaları vereceğiz ki evi olmayan vatandaşlarımız uzun vadede bu arsaları temin etmek suretiyle inşallah evlerini yapacaklar" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mamak Mutlu Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi Kura Çekiliş Töreni'nde konuştu.

Ağustos ayında açıklanmak üzere 81 ili kapsayan sosyal konutlarla ilgili bir proje hazırladıklarını dile getiren Kurum, projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi.

Kurum, "Arsaları vereceğiz ki evi olmayan vatandaşlarımız uzun vadede bu arsaları temin etmek suretiyle inşallah evlerini yapacaklar. Evlerin yapım sürecine de desteği bakanlığımız vermeye devam edecek" dedi.

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