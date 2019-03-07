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Murat Kurum: AK Parti iktidarları döneminde kadınların istihdama katkısı da çok fazla oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni sosyal konut projesine ilişkin 67 ilde taleplerin toplanmaya dün başlandığını belirterek, "Başvuru şu ana kadar 5 bini geçti. İstanbulumuzda 6 bin 300 konutun talebini toplayacağız." dedi.

07 Mart 2019 Perşembe 13:35
Murat Kurum: AK Parti iktidarları döneminde kadınların istihdama katkısı da çok fazla oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni sosyal konut projesine ilişkin 67 ilde taleplerin toplanmaya dün başlandığını belirterek, "Başvuru şu ana kadar 5 bini geçti. İstanbulumuzda 6 bin 300 konutun talebini toplayacağız." dedi.

AK Parti İstanbul Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Kadınlar Şehri Konuşuyor" etkinliğine katılan Kurum, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan'ın moderatörlüğünde katılımcıların sorularını yanıtladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Kurum, "AK Parti iktidarları döneminde kadınların istihdama katkısı da çok fazla oldu. 2004'te bu oran yüzde 20'ydi. Şimdi yüzde 35 seviyelerine kadar geldi. Bu çok sevindirici." dedi.

Kurum, Üsküdar'daki sit alanlarıyla ilgili çalışma yaptıklarını ifade ederek, mevcut yerleşim alanlarını da gözeterek, yerleşim alanları sürdürülebilir olacak şekilde çalışmanın yürütüldüğünü, Boğaz öngörünüm bölgesindeki yapılarda ise silueti ve ön görünümdeki yapılaşmayı bozmayacak şekilde sit derecelendirmesinin son noktaya geldiğini, çok yakında sürecin tamamlanacağını anlattı.

Kartal'da bina yıkılmasının ardından bölgede yaptıkları çalışmaları anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Tespit yaptığımızda o bölgede sadece yıkılan apartman değil, etrafındaki 8 apartman da aynı durumda, riskli. TOKİ eliyle mart ayında 8 binayı da yıktık. Mart ayında da oranın temelini atacağız. O vatandaşlarımızın taşınmalarını sağladık, kira, taşınma yardımı verdik. Mart ayında temelini atacağız, inşallah 12 ayda o evleri de bitirip vatandaşlarımıza konutlarını teslim edeceğiz."

- TOKİ'nin yeni konut projesi

TOKİ'nin yeni sosyal konut projesine ilişkin soru üzerine de 50 bin konut yapılacağını söyleyen Kurum, 67 ilde taleplerin toplanmaya dün itibarıyla başlandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Arkadaşlardan aldığım bilgiye göre başvuru şu ana kadar 5 bini geçti. Önemli bir kampanya. İstanbulumuzda 6 bin 300 konutun talebini toplayacağız. Her bütçeye, her kesime hitap edebilecek önemli bir proje bu. İlçeler de belli. Başakşehir, Kayabaşı, Hoşdere ve Ayazma mevkileri ile Tuzla ve Silivri'de 6 bin 300 konut, 5 farklı projeyle yapılacak."

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:35
  1. İstanbul
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  3. Kadınlar Şehri Konşuyor

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