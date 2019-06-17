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Murat Koyak: Kasım ayına kadar en az 100 kilometre sıcak asfalt

Kütahya İl Özel İdaresi ve Yol-İş Kütahya Şubesi, Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yeni iş sezonu nedeniyle açılış programı düzenledi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:17
Murat Koyak: Kasım ayına kadar en az 100 kilometre sıcak asfalt

Kütahya İl Özel İdaresi ve Yol-İş Kütahya Şubesi, Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yeni iş sezonu nedeniyle açılış programı düzenledi. Kütahya İl Özel İdaresi bahçesinde düzenlenen Kurban kesimi programına Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Yol-İş Kütahya Şube Başkanı Ali Okçu, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Gümüşay, Birim Müdürleri, Yol-İş Şubesi üyesi çalışanlar katıldı.


Duanın yapılmasının müteakip Kurban kesiminin ardından çalışanlara hitaben konuşan Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, "Sendikamız ile birlikte kurban kesimini bu yılda gerçekleştirmiş oluyoruz. Bugün itibarı ile çalışmalarımızı bir tık daha artırmış oluyoruz. 200 aracımız her gün yollarda, iki yüz arkadaşımız gerek iş makineleri ile gerek kamyonlarla gerekse diğer servis araçları ile ilimizin dört bir yanına dağılıyorsunuz. İnanın ben buraya gelirken sürekli dua ile geliyorum. Bütün çalışanlarımızın canları bize emanet. Kaza ve belaların en az düzeyde hatta hiç olmamasını istiyoruz.Can ve mal güvenliği konusunda mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Sendikamız, iş güvenliğinden sorumlu arkadaşlarımız sizlere gerekli uyarıları yapıyorlar. Yapılan uyarıları lütfen yanlış algılamayın, bu uyarıların tamamı sizlerin can ve mal güvenliğinizin sağlanması için yapılan uyarılardır. Çalışmalarınızda trafik kurallarına ve hız limitlerine lütfen uyun. Yola çıkan her arkadaşımız risk altındadır. Zihninizi ve beyninizi sağlamlaştırmadan araçlarınıza binmeyin. Önceliğimiz can ve mal güvenliğidir. Bunu hiç bir zaman unutmayın iş ondan sonra gelir. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda Allah’a şükürler olsun kazalarda gözle görülür oranlarda azalmalar var, ama bizlerin hedefi kazaları tamamen ortadan kaldırmak olmalı. Şunu da söylemem gerekiyor. Sizlerle çalışmak büyük keyif veriyor, çok güzel işler çıkartıyoruz, yapmayada devam edeceğiz. Bu devlete, bu millete en güzel hizmetleri vermeyi sürdüreceğiz. Kasım ayına kadar yoğun bir çalışma programımız var. 100 kilometrenin üzerinde sıcak asfalt, 100 kilometrenin üzerinde satih kaplama, 95 kilometre bakım onarım çalışmalarımız var. Yapacağınız çalışmalarınızda dikkatli olmanızı temenni ediyor hepinize başarılar diliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:17
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