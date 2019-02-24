Murat Kılıkçıer’in müzik projesi In Hoodies’in yeni albümü yayında

Murat Kılıkçıer’in müzik projesi ’In Hoodies’, ikinci albümü ’Recalibrated Expectations’ ile hem RedBull.com hem de Red Bull IG TV’de müzikseverlerle buluşuyor.

In Hoodies, ilk kez Redbull.com ve Red Bull Türkiye Instagram hesabı IGTV üzerinden yayınlanan ’Recalibrated Expectations’ isimli albümündeki 10 şarkısı ile müzikseverleri sevindirdi. Yapılan bilgilendirmede; daha önce ’Second coming’, ’My Con’ ve ’She Got Caught’ isimli şarkılarıyla beğeni toplayan sanatçının ikinci albümü ’Recalibrated Expectations’ İngiltere ve İstanbul’daki özel stüdyolarda hazırlandı.

Çağın ruhuna ait tüm duyguları içeren ’Recalibrated Expectations’ kent yaşamında sıkışan bireyin yalnızlığını ve aidiyet yoksunluğuna paralel biçimde içselleştirilemeyen duyguların hikayesini anlatıyor. Albümün Red Bull’un internet sitesinden müzikseverlerin beğenisine sunulduğu kaydedildi.