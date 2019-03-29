Murat Kekilli’nin babası Adana’da toprağa verildi
Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden ünlü sanatçı Murat Kekilli’nin babası Mustafa Kekilli, memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.29 Mart 2019 Cuma 17:46
Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden ünlü sanatçı Murat Kekilli’nin babası Mustafa Kekilli, memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.
Murat Kekilli’nin babası Mustafa Kekilli, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kekilli’nin cenazesi defnedilmek üzere bugün memleketi Adana’ya getirildi. Kabasakal Mezarlığı’nda gerçekleşen cenaze törenine Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ve Kekili’nin yakınları katıldı.
Öğleden sonra kılınan namazın ardından Mustafa Kekilli’nin cenazesi Kabasakal Mezarlığı’na defnedildi.
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