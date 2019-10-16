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Murat Kekilli'den millilerimize çağrı: "Hakkımı helal etmiyorum"

Fransız rejisi tarafından futbolcularımızın gol sevinci yaşarken verdikleri asker selamının ekrana yansıtılmamasına tepki gösteren Murat Kekilli, İzlanda'da millilerimize yapılan saygısızlığı hatırlatarak kamuoyuna şöyle seslendi: "Onlara kısas uygulamazsanız hakkımı helal etmiyorum. Herkes bizimle uğraşılamayacağını bilmeli."

16 Ekim 2019 Çarşamba 10:25
Murat Kekilli'den millilerimize çağrı: "Hakkımı helal etmiyorum"

Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr  Türkiye A Milli Futbol Takımımız 14 Kasım Cuma akşamı Türk Telekom Arena Stadı'nda izlanda ile H Grubu'nun düğümünü çözecek mücadelede karşılaşacak.

Bir önceki maç için Konya'dan özel uçakla İzlanda'nın Keflavik Havalimanı'na giden Türkiye A Milli Takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında yaklaşık 3 saat pasaport kontrolünde bekletilmiş yapılan bu saygısızlığa İzlandalı bir şahsın, kaptan Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatarak röportaj taklidi yapması da eklenmişti.

Önceki akşam ise Fransa deplasmanında mücadele eden takımımızın gol sevinci yaşarken asker selamı vermesi, Fransız rejisi tarafından ekrana yansıtılmamıştı.

Beka karşıtı her olayda ön saflarda yer alan sanatçılar yaşanan gelişmeler karşısında sessizliklerini korurken Murat Kekilli Fransız rejisinin saygısızlığına şu cevabı verdi:

"Fransız televizyonu göstermese ne olur? Bundan sonra bizim televizyonlar da rakip takımın gol sevincini vermez.Bu da bir milattır."

Murat Kekilli, İzlanda'da millilerimize yapılan saygısızlığı da hatırlatarak kamuoyuna şöyle seslendi:

"Bakın İzlanda futbol takımı geldiğinde onlara kısas uygulayıp havalimanında iki saat bekletmezseniz hiç birinize hakkımı helal etmem.Bu işin başında kim varsa;siyaset,spor,emniyet farketmez, hepinizden istirham ediyorum.Bizimle uğraşılmayacağını bilmeliler."

 

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 10:25
  1. Konya
  2. Türkiye
  3. Murat Kekilli
  4. İzlanda

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