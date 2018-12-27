Murat Güvenç kimdir? HDP Pazarcık ilçe başkanı Murat Güvenç gözaltına mı alındı?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla HDP İlçe Başkanı Murat Güvenç, gözaltına alındı. Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propaganda yaptığı belirlenen HDP İlçe Başkanı Murat Güvenç hakkında gözaltı kararı verildi. HDP İlçe Başkanı Murat Güvenç'in (38) evinde yapılan aramada, FETÖ'nün kapatılan dergilerinden ele geçirildi.