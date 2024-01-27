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Biyografi Murat Gökçekaya kimdir? Murat Gökçekaya nereli, kaç yaşında? Murat Gökçekaya'nın biyografisi
Biyografi

Murat Gökçekaya kimdir? Murat Gökçekaya nereli, kaç yaşında? Murat Gökçekaya'nın biyografisi

Yeniakit Publisher
2024-01-27 15:38:00 -
Murat Gökçekaya kimdir? Murat Gökçekaya nereli, kaç yaşında? Murat Gökçekaya'nın biyografisi

Yerel seçimlere az bir zaman kalmasıyla birlikte İzmir'in Çiğli ilçesindeki vatandaşlar çeşitli konularda daha fazla bilgi edinmek istiyor. İzmir'de yaşayan Murat Gökçekaya'nın hayatı, siyasi kariyeri, yaşı ve memleketi merak ediliyor. İşte detaylar...

Uzun senelerdir İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşamakta olan Murat Gökçekaya, kuyumcu olarak vatandaşlara hizmet veriyor. 1994 yılından bu yana bu alandaki çalışmalarını sürdüren Murat Gökçekaya, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Çiğli Belediye Başkan aday adayı oldu.

 

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