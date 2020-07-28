Murat Gener kimdir, nerelidir? Murat Gener kaç yaşında?

ATV Haber Müdürü olan Murat Gener aynı zamanda A Haber ekranlarında Unutma isimli programı sunmaktadır. 1976 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Murat Gener İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmuştur.Mezuniyetin ardından Bilgi Üniversitesi MBA programını bitirmiştir.

1999 yılından 2004 yılına kadar NTV Haber merkezinde çalışmış daha sonra sonra NTVMSNBC için Makronat isimli köşe yazılarını hazırlamış, 2003 yılında TÜSİAD ve AB tarafından desteklenen Avrupa Postası programını hazırlamış ve sunmuştur.

2001 ve 2004 BBC Türkçe Servis Ekonomi yorumcusu olarak görev almıştır. Bir sene Habertürk’te ardından ise Atv Haber Editörlüğüne geçiş yapmıştır.