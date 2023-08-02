Murat Esertürk kimdir? Trabzon Emniyet Müdürü kim oldu?
2 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete’de emniyet müdürleri değişikliği kararı yer aldı. Yozgat Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne atandı. Peki, Murat Esertürk kimdir?
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne Yozgat Emniyet Müdürü Murat Esertürk atandı.
Murat Esertürk kimdir?
1993 yılında mesleğe adım atan Murat Esertürk, emniyet teşkilatında önemli bir kariyere sahiptir.
Görev süresi boyunca farklı illerde görev yapmış olan Esertürk; Adana, Sivas ve Antalya gibi önemli şehirlerde görevler üstlenmiştir.
Şırnak'ın İdil İlçesi Emniyet Müdürlüğü görevi de onun kariyerindeki dikkat çeken duraklardan biridir.
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Mersin'de güvenlik şube müdürlüğü görevlerini başarıyla yürüten Murat Esertürk, daha sonra Yozgat Emniyet Müdürlüğü'ne atanmıştır.