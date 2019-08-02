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Murat Dedeman İçin Yahyalı’da Mevlid Okundu

Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde geçtiğimiz günlerde geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası kaptığı enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybeden hayırsever iş adamlarından Murat Dedeman için Mevlid okutuldu.

02 Ağustos 2019 Cuma 16:46
Murat Dedeman İçin Yahyalı’da Mevlid Okundu

Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde geçtiğimiz günlerde geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası kaptığı enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybeden hayırsever iş adamlarından Murat Dedeman için Mevlid okutuldu.


Murat Dedeman’ın babası Mehmet Kemal Dedeman tarafından ilçeye yaptırılan Mehmet Kemal Dedeman Camiinde düzenlenen Mevlid programına Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Dedeman Madencilik Operasyonlar Direktörü Yunus Soysal ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Kuran Tilaveti ile başlayan program, Mevlid-i Şerif okunmasıyla devam etti. Mevlid-i Şerifin okunmasının ardından camiden çıkan vatandaşlara ikramlar yapıldı.


Mevlid programı sonrası konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ Hemşehrimiz ve ilçemize birçok hayır hasenat işlerine yardımcı olan Kemal Dedeman amcamız, hem bu camimizi yaptırdı hem de İmam Hatip Lisemizin yapımında yardımcı oldu. Kayseri ve İstanbul’ da birçok hayır hasenat işlerinde onun eli var. Biz kendisini rahmetle yad ediyoruz. Bundan bir hafta önce de Kemal Amcamızın evladı, hayırsever iş adamı Murat Dedeman’ı kaybettik. Babası tarafından yaptırılan bu camimizin çevre düzenlemesi için yardım talebinde bulunduğumuzda bizleri ikiletmeden destek olmuştu. Şuan burada Dedeman Holding bünyesinde çalışarak evlerine aş götüren kardeşlerimiz var. Ben sizler adına Dedeman ailesine başsağlığı diliyorum. Yahyalımız Dedeman ailesini sevdi, sevmeye de devam edecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:46
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