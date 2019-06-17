Murat Cavcav: “Mustafa Kaplan isminde fikir birliğine vardık” Gençlerbirliği yönetimi, MKE Ankaragücü ile anlaşma sağlayamayan Mustafa Kaplan ile görüşme kararı aldı.

Gençlerbirliği yönetimi, MKE Ankaragücü ile anlaşma sağlayamayan Mustafa Kaplan ile görüşme kararı aldı.

Gençlerbirliği’nde Başkan Murat Cavcav bugün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Cavcav, “Olağan genel kurulumuzu tamamladık. Birinci adımımızı atlattık. Bugün yönetim kurulumuzla birlikte toplantımızı düzenledik. Burada görev dağılımını ve planlamalarımızı yaptık. Hoca konusunda Mustafa Kaplan isminde fikir birliğine vardık. Yarın kendisi ile görüşeceğim” şeklinde konuştu.

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