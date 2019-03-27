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Murat Cahit Cıngı, Gençlere 100 Yıllık Değişim Sürecini Anlattı

Kayseri İlim Hikmet Vakfı himayesinde gerçekleştirilen, 10 şehirden 200’e yakın üniversite öğrencisinin katıldığı, ‘Bilgi Birliktelik, Erdem’ üst başlıklı iki günlük, Anadolu Öğrenci Birliği (AÖB) Bölge Kampı geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:26
Murat Cahit Cıngı, Gençlere 100 Yıllık Değişim Sürecini Anlattı

Kayseri İlim Hikmet Vakfı himayesinde gerçekleştirilen, 10 şehirden 200’e yakın üniversite öğrencisinin katıldığı, ‘Bilgi Birliktelik, Erdem’ üst başlıklı iki günlük, Anadolu Öğrenci Birliği (AÖB) Bölge Kampı geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi.


Kampta öğrencilere bir seminer veren Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, 100 yıllık değişim sürecini anlattı.


Pozitif değişimin ancak gelişme olduğunun altını çizen Murat Cahit Cıngı, 90’lı yıllardan sonra ülkemizde önemli değişmeler olduğunu, teknolojik değişimlerin büyük devrimler gibi algılandığını, 2000’li yıllarda da bilgisayar öncesi ve sonrası olarak tarihin ikiye ayrıldığını belirterek, internetin yaygınlaşmasıyla birçok alanda devrimler gibi değişimler olduğunu, 2010’lardan sonra da akıllı telefonlarla beraber, ayrı bir çığır ve dönüşüm sürecinin yaşanmaya devam ettiği belirtti.


Yaşadığımız 30 yıllık dönmedeki değişim ve değişikliklerin, insanlık tarihinin değişim sürecinin onlarca katı mesafede olduğunu vurgulayan Cıngı, değişimlerden kaçınmamızın mümkün olmadığını, önümüzdeki dönemlerde de yine hayatımızı teknolojinin yönlendireceğini vurguladı.


Bu değişimlerin uluslararası ilişkiler bazında da tezahür ettiğini, ABD ile müttefikliğimizin, Rusya ile dostluğumuzun, sorgulanabilir bir değişimlerle farklılıklar arzedebildiğini ifade eden Cıngı, fert bazında bizim bu değişimlerin neresinde olmamız gerektiğini de gençlere tavsiyeler bağlamında ele aldı.


Bu değişim çağında üniversite okumanın da tek başına bir işe yaramadığını, hatta ikinci üniversite mezunun olmanın bile yetmediğini, bu eğitimlerin üzerine ancak özel ilgi ve çalışma farklılıklarını ekleyerek, yabancı dili diplomanın üzerine mutlaka eklemleyerek bir farklılık ortaya konabileceğini vurgulayan Cahit Cıngı, teknolojinin tüketicisi olmak yerine aktörü olmak gerektiğini, dünyayı anlamak için sadece İngilizce’nin bile tek başına yeterli olmadığını ifade etti.


Bir tarafta işsizlik ön plana çıkarken, nitelikli eleman arayışının devam ettiğini, toplumun olması gerektiğinden çok fazla siyasileştiğini, bu siyasileşmenin toplumu çok fazla ileri götüremeyeceğini belirten Cıngı, sivil toplum olarak ‘apolitik’ olmak zorunda olduğumuzu, siyasallaşmanın toplumu subjektifleştirdiğini, gelişim ve doğru ilerlemek için siyasallaşma zemininden uzaklaşmak gerektiğini vurguladı.


Fikirleri ve projeleri konuşmak gerektiğini, ilimizde, ülkemizde ve dünyada olup bitenlere duyarlı olmamız gerektiğinin altını çizen Murat Cahit Cıngı, dünyayı değiştirenin tek bir fert olduğunu, bir ferdin etrafında kenetlenen insanların ancak dünyayı değiştirebileceğini, kişisel gelişim ve kendimize yatırım yaparak, fikirlerimizi ve geleceğimizi şekillendirmemizin mümkün olduğunu, kaygılı insanların diğer insanlardan daha fazla sosyal sorumluluğu bulunduğunu, bu değişim çağında en başta kendimizi kurtarma sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerektiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:26
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