Murat Boz'un balmumu figürü sergiye açıldı

İSTANBUL (AA) - Pop müzik şarkıcısı Murat Boz'un balmumu figürü, Madame Tussauds Istanbul'da sergilenmeye başladı.



Türkiye'nin ve dünyanın ünlü isimleriyle yan yana bulunacak figürün açılışı, sanatçının annesi Ayşe Nedret ile ağabeyi ve menajeri Ali Boz'un katılımıyla yapıldı.



Murat Boz, burada yaptığı konuşmada, figürün tamamlanmış halini kendisinin de ilk kez gördüğünü söyledi.

Balmumu figürü çok beğendiğini belirten Boz, "Çok başarılı ve gerçekçi. Figürün üzerine gerçekten çok çalıştılar, emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Çok meşakkatli bir süreç geçirdik. Dönem dönem takip etme şansım oldu. İlerleyişle alakalı sürekli bilgilendirildik ama ortaya nasıl bir şey çıkacağıyla alakalı kafamızda bir şey canlandıramıyorduk." dedi.

Boz, figürün üzerindeki kıyafetlerin kendisine ait olduğuna dikkati çekerek, "Az önce yüz yüze geldik, insan kendisini bir garip hissediyor. Bu kıyafeti bir konserimde giymiştim, Madame Tussauds'nun isteği üzerine seve seve verdim." ifadesini kullandı.

Ayşe Nedret Boz da hislerini anlatmakta güçlük çektiğini aktararak, "Sadece Murat iki tane. İnanılmaz, aynısını yapmışlar. Ben önceden de Murat'ın çok iyi şeyler yapacağına inanıyordum. Ondaki yeteneği gördükten sonra destek verdim." şeklinde konuştu.

- Ziyaretçiler figürle öz çekim yapabilecek

Legoland Discovery Centre ve Madame Tussauds İstanbul'un Grup Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner ise figürün yapımına 2017'de başladıklarını dile getirdi.

Murat Boz'un figür yapımına 2017 yılının Eylül ayında gerçekleştirilen ölçü alımıyla başlanırken, detaylı ölçü alımı sırasında sanatçının saç, göz, ten ve diş rengi gibi referansları belirlendi.

Giyeceği kostüm ve aksesuarlar seçilen figür için Murat Boz'un stil danışmanıyla saç tasarımcısının önerileri ve desteğiyle çalışıldı.

Murat Boz'un 250 farklı ölçüsünün alındığı yaklaşık 3 saat süren ölçü alımının tamamlanmasının ardından figür yapımı, Londra'daki Madame Tussauds stüdyosunda bir yılı aşkın süre devam etti.

Balmumu figürde, sanatçının saçına en yakın olan gerçek saç telleri, kirpik ve kaşların tek tek ekilmesi, dişçilikte kullanılan malzemelerle prototipi alınarak hazırlanan diş yapım süreci gibi çalışmalarla tamamlandı.

Figürün pozu, Madame Tussauds'nun önerileri ve sanatçının da beğenisi üzerine ziyaretçi ile öz çekim yapılabilecek şekilde planlandı.