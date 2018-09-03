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Murat Başoğlu intihar mı etti? Murat Başoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Yiğeni ile skandal görüntüleri çıkan Murat Başoğlu’nun intihar ettiği iddia edildi. Skandal görüntüler sonrası eşi Hande Bermek'ten boşanan sunucu ve oyuncu Murat Başoğlu'nun intihar ettiği iddia edildi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:27
Murat Başoğlu intihar mı etti? Murat Başoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Yiğeni ile skandal görüntüleri çıkan Murat Başoğlu’nun intihar ettiği iddia edildi. Skandal görüntüler sonrası eşi Hande Bermek'ten boşanan sunucu ve oyuncu Murat Başoğlu'nun intihar ettiği iddia edildi.

Geçtiğimiz yıl yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki skandal görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu hakkında şok iddia... "İntihar etmeyi bile düşündüm" diyen Murat Başoğlu'nun 4 gün önce intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli programda, yeğeni ile ilişki yaşadığı ortaya çıkan ünlü sunucu Murat Başoğlu'nun intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Hastaneden canlı bağlantı yapılan programda, hayati tehlikesi bulunmayan Murat Başoğlu'nun ruh sağlığının iyi olmadığı bilgisi aktarıldı. Murat Başoğlu, yaşananların ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek'ten tek celsede boşanmıştı. Olayın ardından evini satıp yurt-dışına gitmek istemiş ancak mahkeme davanın karar bağlanmasına kadar Başoğlu'nun yurt-dışına çıkmasına izin vermemişti.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 11:27
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