Murat Başoğlu gözaltına alınıp tutuklandı mı?

Sunucu Murat Başoğlu eski eşi Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği ve eski eşinin yanındaki arkadaşını darp ettiği iddiasıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusu tamlanan Başoğlu adliyeye sevk edildi.

Murat Başoğlu’nun ifadesinin ardından tutuklanıp tutuklanmayacağı merak konusu. Murat Başoğlu'nun geçen yaz bir teknede yeğeni Burcu Başoğlu ile skandal görüntüleri ortaya çıkmış, aylarca konuşulmuştu. Murat Başoğlu ile eşi Hande Bermek Başoğlu, geçen yıl eylül ayında Kuşadası Adliyesi’nde, mal paylaşım protokolü imzalayıp, anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.