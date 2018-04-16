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Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

Habertürk yazarı Murat Bardakçı son günlerde İslam'a karşı kullanılan Deizm oyununu değerlendirdi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:36
Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, son günlerde İmam Hatip gençliğinin deizme kaydığı yönündeki iddiaları değerlendirdi. Ehl-i Sünnet karşıtlarının TV'ye çıkartılıp, “Hadis yoktur, sünnet yoktur, âyetlerin gerçek mânâsını zaten şimdiye kadar kimseler anlamadı, dinin doğrusunu gelin benden öğrenin" demelerine müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayan Bardakçı, Türkiye’nin kimliğinin temellerinden olan ehl-i sünnet gelenekleri ile oynamalarına ve diğer an’aneleri sarsmalarına izin verilmemesi gerektiğini söyledi. 

İşte Bardakçı'nın ilgili yazısı: 

KONYA’daki çalıştayda durup dururken gündeme getirilmesinin ardından, günlerdir bir “deizm” tartışmasıdır gidiyor...

Gençlik zamanlarımda sık sık şahit olduğum bir hadise vardı: Arkadaşlarımdan bazıları “Marksist” olduklarını söyler ve etrafta olup biten herşeyi buna göre yorumlarlardı. Öğrencilerin evlerindeki masanın üzerinde o zamanların modası olan ama Türkçe sol literatüre önemli katkıları bulunan Sol Yayınevi’nin kitaplarından bazıları, genellikle de Marks’ın Kapital’inin tuğla kadar ciltlerinden biri dururdu. Çoğunun kapağı dahi açılmamıştı ama o senelerin entel görünme ve diyalektiğe sığınma vasıtalarından idiler, dolayısı ile görünür bir yere konmaları şarttı.

Marksist olduklarına inanan arkadaşların dillerinden düşmeyen, sık kullandıkları ve hemen her meseleye uyarladıkları iki kavram vardı: “Artı değer” ve “sermaye birikimi”... Türkiye’nin hemen her derdinin sebebi onlara göre “artı değer” idi, sermaye birikiminin mevcut olması yahut olmaması da memleketi berbat ediyordu!

BİLEN TEK KİŞİ ÇIKMAZDI!

Bu arkadaşlarıma Marksist iktisat teorisinin âyet gibi sarıldıkları bu iki kavramının ne olduğunu sormayı âdet edinmiştim: “Neyin nesidir bunlar?” dediğimde herkesten başka cevap alırdım. Kimisi “Kapitalistler işçiyi çalıştırır ama parasını vermez” derdi, bir diğeri işin tekniğine girmeden “Sömürü işte, başka ne olsun? Ahlâksız patronların sömürüsü” diye haykırırdı, arada bir cehlini gizlemek için “Bunlar derin meseleler” diyenleri de çıkardı ama Marksizm ve diyalektik meraklısı olup da “artı değer”i dillerinden düşürmeyenlerin hiçbiri Marksist ekonominin temel unsurlarından olan bu kavramların ne demek olduğunu bilmezlerdi.

Hiç mübalâğa etmiyorum, bilmiyorlardı! İktisat talebesi değil iseler hiçbirinin haberi yoktu ve moda gereği bir “artı değer” diye tutturmuş gidiyorlardı!

“Sen nereden biliyordun?” diye sorabilirsiniz ama bilmeye mecburum, zira her iki kavram da ders konumuz idi ve imtihanlarda özellikle de sermaye temerküzünü doğru dürüst anlatamayanın rahmetli Prof. Aziz Köklü’den geçer not alması mümkün değildi!

Deizm de şimdi işte bunun gibi bir iştir, yani zamanın modasıdır ama oldukça dar sınırlar içerisinde kalmış bir özentidir fakat böyle hiç lüzumu yokken gündeme getirilmesi üzerine takipçilerinde az da olsa bir artış olacaktır!

Meselenin konuşulmaya başlanmasından sonra üniversite, lise ve imam-hatip hocası olan bazı tanıdıklarımla konuştum ve hepsinden aynı cevabı aldım: “Ortada öyle dikkat çekecek derecede deizme sapma diye birşey yok, tek-tük de olsa meraklılarına rastlıyoruz” dediler ama bir endişeyi de dile getirdiler: Yoğunlaşan deizm tartışmasının bu işi moda hâline getirmesi ve arayış içerisindeki gençlerden bazılarını yollarından çevirmesi ihtimalinden...

EKRAN MERAKLILARININ SUÇU!

Sayıları az da olsa bazı gençlerin meselenin gündemde olmadığı günlerde deizme sapmalarının iki ana sebebi vardır: TV ekranlarında ahkâm kesen, akıllarına gelen herşeyi pervasızca söyleyen ve yeni bir din uydurur gibi konuşan ilâhiyatçılar ile aile kurumundaki, daha doğrusu gelenelerdeki bozulma...

Adamları her Allah’ın günü ekrana çıkartır ve “Hadis yoktur, sünnet yoktur, âyetlerin gerçek mânâsını zaten şimdiye kadar kimseler anlamadı, dinin doğrusunu gelin benden öğrenin” demelerine izin verip de Türkiye’nin kimliğinin temellerinden olan ehl-i sünnet gelenekleri ile oynamalarına ve diğer an’aneleri sarsmalarına izin verirseniz, olacak olan budur; tereddüde düşenler kendilerine yeni bir yol ararlar! Bu saçmalığa aile kurumunda değişiklikler, meselâ dinin okulda değil ailede ve bilhassa anneanne yahut babaanne gibi büyükler tarafından öğretilmesi âdetinin zayıflaması ve “lâiklik” kavramının alkol satışının serbest olmasına yahut türban meselesine indirgenmesi gibi zaaflar da ilâve edilince boşlukta kalan bazı gençlerin başka inanç yollarına sapmaları kaçınılmaz olur.

Ama “Deizm yükselişte” diye endişelere kapılmaya hiç gerek yok, zira deizm de, ateizm de aslında derin bir yoğunluğu ve felsefesi olan meselelerdir ama bizde bu derinliğe sahip üstadlar zaten mevcut değildir ve hiç olmamışlardır, dolayısı ile bu iş de bir modadır ve her moda gibi o da zamanla biter...

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 09:36
  1. Murat Bardakçı
  2. deizm
  3. İslam
  4. İmam Hatipli öğrenciler

YORUM YAZ

  • İskenderİskender3 sa önce
    Yapısıçok kişi tarafından bilinen bilinen Murat BARDAKÇININ derdi DEİZM, değil. Bardakçı, Türkiye’nin kimliğinin temellerinden olan ehl-i sünnet gelenekleri ile oynamalarına ve diğer an’aneleri sarsmalarına izin verilmemesi gerektiğini söylüyor. Dinimizi de, bir kimlik olarak değerlendirdiği şüphesizdir. Aynen,ülkemizin Müslüman olduklarını iddia edenlerin "Eylemsiz Müslüman"lıkları gibi. "Biz Kırk kişiyiz birbirimizi biliriz".
  • bufatbufat7 sa önce
    Olaya ciddi bakmak gerekir. Eğitim camiası içindeyim. Gençler arasında ciddi olarak deizm düşüncesine sahip olanlar var.
  • MikailMikail7 sa önce
    Helal olsun Murat bey, guzel yazmissiniz. Ehli sunnet bizim kimligimiz. Hayret ediyorum, bizim muktesebatimiz ne kadar nezih ve muhtesem. Neyi aradilarda bulmadilar ?
  • harbiciharbici8 sa önce
    Sadece Kurani kerimd denmesinden rahatsiz mi oldunuz ey assagilik mahluklar, Yuce Allah Kurani kerimde siz bu kitaptan imtihana cekileceksiniz demiyor mu. Pekala nedir zorunuz. Insanlarin gercekleri ogrenmesinden mi rahatsiz oluyorsunuz, Baska bir ayette Kim gercekleri gizleyenlerden daha zalimdir diyor, yoksa siz o kategoriyemi giriyorsunuz. Hadis sunnet olmadan size ekmek yok degilmi,din uzerinden menfaat guc yok degilmi, sonrada cennete girecegiz, Acin bakin Kurani kerimi buyuk gunahlari kim isliyor hepsi dinciler isliyor, sonrada ebi cehil gibi namaz kilip cennete gidecen oylemi, nah gidersin cennete, gidecegin yer cehennemin dibi, ac oku Kurani kerimi dinci pezevenk, deizm bu anlamda kesinlikle dogrudir Kurani kerim buna cevaz veriyor, Lanet olsun gercekleri gizleyenlere Onlardir en zalimi dindar nesil yetistirecegiz diyen tiplere bak muslumanin kafasina bomba atan abdye sevinc gosterileri yapiyor, siz parayi Allaha tercih etmis tiplersiniz. Para ile Allah yan yana geldimi dinci parayi dindar Allahi tercih eder.
  • senasena8 sa önce
    ((dinin doğrusunu gelin benden öğrenin" demelerine müsaade edilmesi gerektiğini)) ...edilmemesi gerektiğini...
  • Hayrettin HATUNOĞLUHayrettin HATUNOĞLU8 sa önce
    Yok yok öyle bir tehlike yok uyduruyorlar deyin ve uyuyun çok yakında görürsünüz var mıymış yoksa yok muymuş.
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