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Murat Aydın kimdir? AK Parti Beykoz İlçesi Belediye Başkan adayı kim? Yerel seçimler 2019 son

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı kim? Murat Aydın kimdir? Bugüne dek nerelerde görev yaptı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılan aday tanıtım toplantısında Ak Parti’nin mahalli idareler seçiminde aday gösterdiği belediye başkan adaylarını açıkladı. Beykoz belediye başkanı adayı olarak Murat Aydın 2019 mahalli idareler seçiminde aday gösterildi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 23:06
Murat Aydın kimdir? AK Parti Beykoz İlçesi Belediye Başkan adayı kim? Yerel seçimler 2019 son

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı kim? Murat Aydın kimdir? Bugüne dek nerelerde görev yaptı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılan aday tanıtım toplantısında Ak Parti’nin mahalli idareler seçiminde aday gösterdiği belediye başkan adaylarını açıkladı. Beykoz belediye başkanı adayı olarak Murat Aydın 2019 mahalli idareler seçiminde aday gösterildi.

Murat Aydın kimdir?

1960 yılında Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat beldesinde doğdu. 1980 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü'nde "Yerel Yönetimlerde Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları" konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı.

2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazanarak, üçü AK Parti'den olmak üzere dördüncü kez Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine seçilmiş oldu.

1985 yılından bu yana fotoğraf sanatıyla ilgilenen Aydın, 2011 yılında "Yeryüzünden Portreler" ve 2018 yılında da "An'a Tanıklık" adlı kişisel sergilerini açtı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 23:06
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