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Murat Aydın bisiklet geleneğini Beykoz’a taşıdı

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, bisikletine atlayarak Anadolu Hisarı’ndan Riva’ya toplamda 33 kilometrelik güzergah boyunca pedal çevirdi.

19 Şubat 2019 Salı 09:36
Murat Aydın bisiklet geleneğini Beykoz’a taşıdı

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, bisikletine atlayarak Anadolu Hisarı’ndan Riva’ya toplamda 33 kilometrelik güzergah boyunca pedal çevirdi. Bisiklet turu esnasında yol kenarındaki vatandaşları selamladı, sohbet etti, çeşmelerden su doldurdu. Riva’da bir mekana uğrayıp beraberindekilerle birlikte tost ve çay eşliğinde kahvaltı yapan Aydın, “Beykoz’da da makam aracı olarak bisikleti kullanacağım” dedi.


AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, hafta sonunu Beykoz’da bisiklet turu yaparak geçirdi. Murat Aydın ve beraberindeki bisikletliler kendilerine belirledikleri 33 kilometrelik güzergah boyunca neredeyse hiç durmadan pedal çevirdi. Anadoluhisarı’nda başlayan bisiklet turu sırasıyla Kanlıca, Çubuklu Paşabahçe, İncirköy, Gümüşsuyu, merkez, Yalıköy, Ortaçeşme, Tokatköy, Akbaba, Dereseki, Ali Bahadır ve Riva Mahallelerini kapsadı. Dereseki Mahallesinde kısa bir mola veren Murat Aydın ve beraberindekiler, mahallenin lezzetli suyundan içerek yoluna devam etti. Bisiklet turunun sonuna yaklaşılırken Başkan Aydın bir mola daha verdi ve Ali Bahadır Mahallesindeki vatandaşlarla yapılan kısa bir sohbetin ardından pedalı bir kez daha çevirip son durakları olan Riva’ya doğru yol aldı. Bir süre sonra Riva’ya ulaşan Aydın, burada kendini bekleyen vatandaşlar tarafından karşılandı.



Meşhur Riva tostundan yedi esnafları ziyaret etti


Riva’ya gelir gelmez soluğu bir tostçuda alan Murat Aydın, burada beraberindekilerle birlikte mekanın meşhur tostundan yedi, çay içip yorgunluğunu üzerinden attı. Burada yediği tostu çok beğenen Başkan Aydın, Beykoz’un buna benzer değerli markalarını daha iyi yerlere getirmek için çalışacaklarını söyledi. Aydın, halktan yetki almaları halinde Beykoz’da futbolla birlikte bisiklet ve benzeri birçok sportif faaliyeti destekleyip gelişmesini sağlayacaklarını ifade etti.



“Beykoz’da da makam aracı olarak bisikleti kullanacağım”


Bisiklet turuyla ilgili konuşan Başkan adayı Murat Aydın, “Geçen Anadolu Hisarı’nda esnaf ziyareti yaparken hemşehrilerimizle karşılaştık. Orada da bisiklet sevdalıları arkadaşlarımızla tanışmış olduk. Onlarla sözleşerek bugün Anadolu Hisarı’ndan Riva’ya kadar beraber geldik. 12 arkadaşla birlikte 32 buçuk kilometre pedal bastık ve buraya geldik. Pazar sabah güzel oldu, İnşallah sporun ama özellikle bisikletin, doğa sporlarının aynı zamanda küreğin, yelkenin, Türkiye’deki üssü, Allah nasip ederse Beykoz olacak. Beykoz’da bu ortam, atmosfer ve o gençler var. Gençlerimizi olumsuz alışkanlıklara düşürmemek adına spora yönlendireceğiz. Sağlıklı yaşamla ilgili bisiklet son derece önemlidir. Günlük yaşamın içerisine bisikleti dahil etmek gerekir. Eve giderken ve gelirken, kısa mesafelerde giderken bisikletin kullanılabilir olduğunu biz Zeytinburnu’nda gösterdik. Ben 1 yıldır makam aracı olarak bisikleti kullanıyorum. Beykoz’da da aynısını yapacağız. Beykoz ve Beykoz gençliği herkes hazırlansın” dedi.



“Yerel yöneticiler açısından bisikletin inanılmaz olumlu bir katkısı var”


Başkan adayı Aydın, “Bisiklet ile gelirken çevrenizle daha iyi iletişim kurabiliyorsunuz. Hem insanlarla hem de çevrede var olan objelerle kurabiliyorsunuz. Bunu da içselleştirebiliyorsunuz. Bisikletin öyle de bir katkısı var. Özellikle yerel yöneticiler açısından bisikletin inanılmaz olumlu bir katkısı var. Tabi yolda işaretlemeler, düzenlemeler ve eksiklikleri zaten biliyorduk, tekrar görmüş olduk. 31 Martta yetki alırsak biz de onlara hizmet edeceğiz çalışacağız. Burası mutlu insanların yaşadığı yer haline gelecek. Beykoz insanı gerçekten çok muhteşem, bize gönlüne çabucak açtı. Biz de hemen iletişimi kurduk. Muhteşem bir iletişim oldu” ifadelerini kullandı.


Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın daha sonra, beraberindeki bisikletlilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:36
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