Murat Alan'a saldırıya ilişkin 4 kişi gözaltında Asayiş şube ekipleri, Murat Alan'a saldırıya ilişkin 4 kişiyi gözaltına aldı.

Yeni Akit Yayın Kurulu üyesi Murat Alan'a cuma namazı öncesi düzenlenen linç girişimine ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş şube ekiplerinin 4 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Akit TV canlı yayınında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Ergenekoncu generalleri kastederek söylediği sözler çarpıtılarak FETÖ’cü medya ve Odatv tarafından hedef gösterilen Murat Alan'a cuma namazı öncesi saldırıda bulunuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.