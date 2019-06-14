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Murat Alan'a saldırıya ilişkin 4 kişi gözaltında

Asayiş şube ekipleri, Murat Alan'a saldırıya ilişkin 4 kişiyi gözaltına aldı.

14 Haziran 2019 Cuma 16:05
Murat Alan'a saldırıya ilişkin 4 kişi gözaltında

Yeni Akit Yayın Kurulu üyesi Murat Alan'a cuma namazı öncesi düzenlenen linç girişimine ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş şube ekiplerinin 4 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde Akit TV canlı yayınında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Ergenekoncu generalleri kastederek söylediği sözler çarpıtılarak FETÖ’cü medya ve Odatv tarafından hedef gösterilen Murat Alan'a cuma namazı öncesi saldırıda bulunuldu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:05
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