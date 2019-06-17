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Murat Alan'a saldırıda flaş gelişme! Saldırganlardan biri daha yakalandı!

Geçtiğimiz Cuma günü öğle saatlerinden evinden Cuma Namazı'na gitmek üzere çıkan Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan'a çocuklarının gözleri önünde gerçekleşen saldırının faillerinden biri daha yakalandı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:15
Murat Alan'a saldırıda flaş gelişme! Saldırganlardan biri daha yakalandı!

Yeni Akit Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan'a geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen saldırıyla alakalı flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz Cuma günü öğle saatlerinden evinden Cuma Namazı'na gitmek üzere çıkan Murat Alan'a çocuklarının gözleri önünde gerçekleşen saldırının faillerinden biri daha yakalandı. Saldırganın Terörle Mücadele Şube Birimi'nde sorgusunun yapıldığı bildirildi.

Ankara'dan kiralanan Audi marka 06 FK 5576 plakalı araç ile İstanbul'a gelen 5 kişiden saldırının akabinde ikisi yakalanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler dün saldırganlardan üçüncüsünü, bugün ise dördüncüsünü yakaladı. Alan'a saldıranlardan son kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor.

 

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:15
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Murat Alan
  4. saldırı

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