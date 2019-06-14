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Murat Alan kimdir? Murat Alan nereli ve kaç kaç yaşında? Murat Alan’a kim saldırdı?

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi gazeteci Murat Alan’a terör saldırısına uğradı. Peki Murat Alan kimdir? Murat Alan nereli ve kaç kaç yaşında? Murat Alan’a kim saldırdı?

14 Haziran 2019 Cuma 16:11
Murat Alan kimdir? Murat Alan nereli ve kaç kaç yaşında? Murat Alan’a kim saldırdı?

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi gazeteci Murat Alan’a terör saldırısına uğradı. Peki Murat Alan kimdir? Murat Alan nereli ve kaç kaç yaşında? Murat Alan’a kim saldırdı?

Geçtiğimiz günlerde Akit TV canlı yayınında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Ergenekoncu generalleri kastederek söylediği sözler çarpıtılarak FETÖ’cü medya ve Odatv tarafından hedef gösterilen Murat Alan'a hain bir saldırıya uğradı. Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a Cuma Namazı çıkışında pusuya yatan bir grup sopalarla saldırdı. Murat Alan şu an hastanede. Geçmiş olsun, teröre, şiddete lanet.” Asayiş Şube ekipleri saldırganları tespit ederken, 4 kişi gözaltına alındı.

Murat Alan kimdir?

2006 yılından bu yana Akit'te çeşitli kademelerde görev alan Murat Alan daha önce gazetemizin İstihbarat Müdürü'ydü. Murat Alan, son olarak MİT TIR'larına ilişkin fotoğrafları yayınlayarak FETÖ'nün önemli isimlerinin tutuklandığı süreci başlatmıştı.

Akit TV'de yayınlanan araştırmacı gazetecilik programı Arka Plan'ın da sunuculuğunu yapan Murat Alan ayrıca Uluslararası Medya Enformasyon Derneği'nin (UMED) Disiplin Kurulu Üyesi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:11
  1. Murat Alan kimdir?
  2. Murat Alan nereli ve kaç kaç yaşında?
  3. Murat Alan’a kim saldırdı?
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