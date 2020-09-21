Murat Akdaş kimdir nerelidir? TOGG üretim sorumlu Murat Akdaş

TOGG’un inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu artık Murat Akdaş’a emanet.

Murat Akdaş kimdir?

Murat Akdaş nerede çalıştı? Murat Akdaş, Honda’ın Türkiye'de Fabrika Direktörlüğü görevini üstlendi. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği mezunu olan Murat Akdaş, yüksek lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. Pendik Tersanesi’nde Mekanik Montaj Kontrol Mühendisi olarak başlayan iş hayatına 1991 yılında başlayan Murat Akdaş, üç yıl boyunca bu görevi başarıyla sürdürdü. Murat Akdaş, daha sonra iki yıl da Türk Pirelli AŞ'de Kaizen Mühendisi olarak çalıştı.

1997 yılında Türkiye'deki Honda otomobilde kalite bölümünde işe başlayan Murat Akdaş, Honda firmasının pek ok bölümüde önemli pozisyonunda yöneticilik görevini üstlendi. Merak Akdaş, bundan böyle deneyimlerini Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili olan TOGG’da sergileyecek.

Yerli otomobilin özellikleri neler?