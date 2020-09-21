  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Murat Akdaş kimdir nerelidir? TOGG üretim sorumlu Murat Akdaş
Biyografi

Murat Akdaş kimdir nerelidir? TOGG üretim sorumlu Murat Akdaş

Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG’da heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla temelleri atılan yerli otomobil fabrikasında 4 bin kişi istihdam edilecek. Türkiye’nin merakla eklediği yerli otomobil 2022 yılı sonunda ilk aracını banttan indirecek. Yerli otomobili TOGG’un üretimden sorumlu koltuğuna Murat Akdaş getirildi. Peki Murat Akdaş kimdir nerelidir?

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:46:00 - 2020-09-21 10:50:28
Murat Akdaş kimdir nerelidir? TOGG üretim sorumlu Murat Akdaş

TOGG’un inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu artık Murat Akdaş’a emanet.

Murat Akdaş kimdir?

Murat Akdaş nerede çalıştı? Murat Akdaş, Honda’ın Türkiye'de Fabrika Direktörlüğü görevini üstlendi. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği mezunu olan Murat Akdaş, yüksek lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. Pendik Tersanesi’nde Mekanik Montaj Kontrol Mühendisi olarak başlayan iş hayatına 1991 yılında başlayan Murat Akdaş, üç yıl boyunca bu görevi başarıyla sürdürdü. Murat Akdaş, daha sonra iki yıl da Türk Pirelli AŞ'de Kaizen Mühendisi olarak çalıştı.

1997 yılında Türkiye'deki Honda otomobilde kalite bölümünde işe başlayan Murat Akdaş, Honda firmasının pek ok bölümüde önemli pozisyonunda yöneticilik görevini üstlendi. Merak Akdaş, bundan böyle deneyimlerini Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili olan TOGG’da sergileyecek.

Yerli otomobilin özellikleri neler?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman’ı tahtından edecek! Yeni fragmanı nefes kesti
Medya

Kuruluş Osman’ı tahtından edecek! Yeni fragmanı nefes kesti

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 3. Tanıtım videosu olan fragmanı yine nefes kesti.

Canlı yayında sert Kemalizm tartışması! Selman Öğüt stüdyoyu terk etti
Gündem

Canlı yayında sert Kemalizm tartışması! Selman Öğüt stüdyoyu terk etti

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Selman Öğüt katıldığı canlı yayında kemalizm tartışması sonrası sunucuya sert te..
Almanya'dan Yunanistan ve sahibi Fransa'ya tokat gibi Türkiye cevabı
Gündem

Almanya'dan Yunanistan ve sahibi Fransa'ya tokat gibi Türkiye cevabı

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığını bir türlü hazmedemeyen Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan ve sahibi Fransa’nın provokasyonlarına Alm..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı