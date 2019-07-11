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Murat 124 tutkunları Bilecik’te buluşuyor

Bilecik Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilecek etkinlikte Murat 124 tutkunları bir araya gelecek.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
Murat 124 tutkunları Bilecik’te buluşuyor

Bilecik Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilecek etkinlikte Murat 124 tutkunları bir araya gelecek.


Şu ana kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Bilecik Belediyesi bu kez Murat 124 sevdalılarını ağırlayacak. Üretimine 1971 yılında başlanan ve klasik otomobiller sınıfında olan Murat 124 tutkunları, Bilecik Belediyesi ev sahipliğinde bir araya gelecek. Otomobilleriyle Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelecek olan yaklaşık 200 kişi, Bilecik Belediyesi ve özel bir firmanın katkılarıyla 13-14-15 Temmuz’da Bilecik Belediyesi Pelitözü Gölpark’ta kamp yapacak.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
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