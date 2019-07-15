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Murat 124 sevdalıları Bilecik’te buluştu

Bilecik Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Murat 124 sevdalıları Bilecik’te buluştu.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:12
Murat 124 sevdalıları Bilecik’te buluştu

Bilecik Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Murat 124 sevdalıları Bilecik’te buluştu.


İstanbul’dan Kahramanmaraş’a, Adana’dan İzmir’e kadar 81 şehirden klasik otomobil severlerin bir araya geldiği etkinlik, Pelitözü Gölpark’ta kurulan kamp ile başladı. Daha sonra şehir turu yaparak, Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret eden grup üyeleri, tekrar Gölpark’ta bir araya geldi. Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin de etkinliğe katılarak Murat 124 sevdalılarının mutluluğunu paylaştı. Klasik severlerle birlikte şehir turu yapan Başkan Şahin, etkinlikte organizasyonu gerçekleştiren Murat 124 Sevdası Kulüp Başkanı Sinan Demir, Yönetici Uğur Kırca ve üyelerine hediye ve teşekkür belgesi takdim etti.


Bilecik’te güzel çalışmalar ve etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini kaydeden Belediye Başkanı Semih Şahin, "Etkinlik, Bilecik Belediyesi katkılarıyla oldu. Ancak bu güzel aktiviteyi araçlarıyla renklendiren ve süsleyen katılımcılar ile organizatörlere çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Murat 124 Sevdası Kulübü Yöneticisi Uğur Kırca, düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve bütün katılımcılara teşekkür etti.


Bilecik’te 3. kez buluştuklarını kaydeden Murat 124 Sevdası Kulüp Başkanı Sinan Demir ise Murat 124 sevdası ile Ankara’dan geldiklerini belirterek, "Oğlumla geldik. Yaklaşık 300 kilometre yaptık ve Ankara’dan 15 araçla konvoy halinde geldik. Burada olmaktan mutluyuz. Kamp yaptık ve oğluma da bu sevdayı aşılıyoruz. İnşallah arabamı da ona bırakacağım. Belediye Başkanımız Semih Şahin ve Kulüp Yöneticimiz Uğur Kırca’ya da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Öte yandan, renkli ve güzel görüntülerin yaşandığı etkinlikte katılımcıların 3 gün boyunca Bilecik’te kamp kuracakları belirtildi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:12
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