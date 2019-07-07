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Muradiye’nin yolları bakımdan geçiyor

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Muradiye Mahallesinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

07 Temmuz 2019 Pazar 16:00
Muradiye’nin yolları bakımdan geçiyor

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Muradiye Mahallesinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi çalışmaların ihtiyaç duyulan tüm sokak ve caddelerde yapılacağını belirtti.


Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesinde birçok sokağın yol bakım ve onarımını tamamlarken; mahallede ihtiyaç olan yollarda ise çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Utku, Yeşil, 93, Sıhhiye, Sağlık, Gümüş ve Çetin sokaklarında çalışmalarını tamamlarken, 201 ve 202 sokaklarında ise bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Yapılan yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, sezon boyunca belli bir program dahilinde ihtiyaç olan yollarda düzenlemenin devam edeceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 16:00
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