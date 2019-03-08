Muradiye’de yangın tatbikatı

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Muradiye İtfaiye Grup Amirliğince yangın ihtimaline karşı öğretmen ve öğrencilere yönelik Çok Programlı Anadolu Lisesinde bir tatbikat gerçekleştirdi.

Muradiye İlçe İtfaiye Grup Amirliği personelleri tarafından yangına ilk müdahale ve çok katlı binalardan kurtarma şeklinde geniş katılımlı bir tatbikat gerçekleştirildi. 900 öğrenci ve 15 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilen tatbikat, renkli görüntülere sahne oldu. İtfaiye ekipleri, tatbikat sonrasında okul bahçesinde öğrencilere yangının nasıl söndürülmesi gerektiği konusunda da bilgi verdi.

İlk defa bu kadar kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini dile getiren Muradiye İtfaiye Grup Amiri İzeet Avcı, 8 personel ve 2 itfaiye aracıyla bu tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başarıyla gerçekleştirilen tatbikatın ardından Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Durmuş ve okul müdürü, katkılarından dolayı itfaiye teşkilatına teşekkür etti.