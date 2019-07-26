Muradiye’de kaçak sigara ele geçirildi
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Muradiye ilçesinde bin 60 paket kaçak sigara ele geçirildi.26 Temmuz 2019 Cuma 09:21
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Muradiye ilçesinde bin 60 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Muradiye ilçesindeki Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Muradiye-Erciş karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında 2 araçta arama yapıldı. Araçların gizli bölmelerinde toplam bin 60 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
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