Muradiye’de kaçak sigara ele geçirildi Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Muradiye ilçesinde bin 60 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Muradiye ilçesinde bin 60 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Muradiye ilçesindeki Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Muradiye-Erciş karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında 2 araçta arama yapıldı. Araçların gizli bölmelerinde toplam bin 60 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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