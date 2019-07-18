Muradiye’de hırsızlık operasyonu: 2 gözaltı VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde elektronik cihaz ve Türk Telekom’a ait internet kablolarını çalan 2 kişi yakalandı.

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde elektronik cihaz ve Türk Telekom’a ait internet kablolarını çalan 2 kişi yakalandı.

Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Adnan Saka Polis Merkezi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Muradiye Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezindeki güvenlik kameraları ve Türk Telekom’a ait olan internet kablolarının çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde takibe alınan İ.K. ve V.Ç., çaldıkları malzemelerle bir inşaatta yakalandı. İ.K. ve V.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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