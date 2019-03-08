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Muradiye’de gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

Van’ın Muradiye ilçesindeki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

08 Mart 2019 Cuma 15:18
Muradiye’de gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

Van’ın Muradiye ilçesindeki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.


Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde; okul öğretmenleri, öğrenciler, itfaiye, polis ile sağlık ekiplerinin katılımıyla düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı. İtfaiye Amiri Cemil Yıldız, öğrencilere yangın tüplerinin nasıl çalışması gerektiğini ve yangının nasıl söndürüleceği hakkında bilgi verdikten sonra tatbikat yapıldı. Yangın esnasında okul içinde kalan öğrencilerin kurtarılması, ilk müdahalenin yapılması ve çevre güvenliği gibi olaylar ekipler tarafından sırasıyla canlandırıldı.


Yangın tatbikatı ile ilgili olarak açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Durmuş, “Görevlerimiz arasında öğrencilerimizin bir afet durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiği ve burada farkındalık oluşturmak amacıyla çok güzel bir tatbikat gerçekleştirmiş olduk. Bunu yaparken itfaiye ekiplerinin kurum personellerinin hareket kabiliyetlerini ölçme açısından çok önemli bir tatbikat gerçekleştirildi. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.


Durmuş; Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Muradiye İtfaiye Grup Amirliği, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile 112 Acil Servis ekiplerinin katılımı ile tatbikatın gerçekleştirildiğini belirterek, “İtfaiye ekiplerinin çok süratli bir şekilde olaya müdahale etme hareketleri çok önemliydi. Bunu da görevlerini en güzel bir şekilde icra ederek bizi gururlandırdılar. Demek ki bir yangın olayında müdahale etme kabiliyetleri çok yüksek. Bunda bir şüphemiz yoktur. Arkadaşlarımız, böyle bir olayda inancımız ve güvenimiz çok yüksek bir seviyeye çıkmıştır. Gerçeği aratmayacak bir tatbikat gerçekleştirildi. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:18
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