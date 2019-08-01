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Muradiye’de 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde Muradiye ilçesinde 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:41
Muradiye’de 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde Muradiye ilçesinde 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Muradiye ilçesindeki Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Erciş karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirilirken, araç şoförü ise gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:41
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