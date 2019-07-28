Muradiye’de 11 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda Muradiye ilçesinde 11 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.28 Temmuz 2019 Pazar 09:48
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda Muradiye ilçesinde 11 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre Muradiye Akbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Akbulak Mahallesi girişinde, icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında, şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 11 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken olayla ilgili olarak bir şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.
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