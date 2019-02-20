Muradiye itfaiyesinden dayanışma yemeği Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye İtfaiye Grup Amirliği çalışanları için dayanışma yemeği düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye İtfaiye Grup Amirliği çalışanları için dayanışma yemeği düzenlendi.

İtfaiye Grup Amirliğinde düzenlenen yemeğe, Muradiye İlçe İtfaiye Grup Amiri İzzet Avcı ve itfaiye personelleri katıldı. Düzenlenen yemekte bir konuşma yapan Grup Amiri Avcı, itfaiye görevinin önemine dikkat çekti. Geçtiğimiz dönem itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmalara imza attığını ifade eden Avcı, 2019 yılda da birlik ve beraberlik içinde çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

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