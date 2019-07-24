Muradiye ilçesinde tarihi eser ve ruhsatsız silah operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Muradiye ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 45 adet malzeme ile birlikte 2 adet tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Beydağı Mahallesi’nde ikamet eden şüpheli şahsın evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine, söz konusu adrese yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 4 adet metal süs eşyası, 1 adet küp, 8 adet halka şekilli metal takı eşyası, 1 adet üzerinde hac işareti bulunan sikke, 7 adet tarihi kırık taş parçası, 2 adet metal bilezik, 12 adet çeşitle renklerde süs boncuğu, 5 el işçiliği ile kavis verilmiş mermer parçası, 1 adet kırmızı taşlı yüzük, 4 adet siyah obsidyen taşı olmak üzere toplam 45 adet çeşitli malzeme ili birlikte, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1adet kurusıkı tabanca, 5 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alırken, soruşturmanın devam ettiği beitirldi.