Muradına "Erdi" İhlas Haber Ajansı (İHA) Samsun Bölge Müdürlüğünde muhabir olarak çalışan Erdi Demür, Hatice Yılmaz ile dünya evine girdi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Samsun Bölge Müdürlüğünde muhabir olarak çalışan Erdi Demür, Hatice Yılmaz ile dünya evine girdi.

İHA Samsun muhabiri Erdi Demür, gerçekleştirilen düğün töreninde Hatice Yılmaz ile hayatını birleştirdi. Derya Düğün Salonunda yapılan düğün töreninde çifte ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve dostları eşlik etti. Damat ile gelinin düğün salonuna girişini ayakta alkışlayan davetliler, gece boyunca müzik eşliğinde eğlendi.

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