Munzur Vadisi'nde yaban keçileri görüntülendi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçileri, yüksek kesimlerdeki sarp kayalıklarda beslenirken fotoğraflandı.



Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan yaban keçileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çekiyor.



Kış şartlarının ağır geçtiği Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı yüksek dağlık kesimde yem bulmakta güçlük çeken keçiler, sürüler halinde kar kalınlığının daha düşük olduğu aşağı bölgelere iniyor.



Sarp kayalıklar arasında meşe filizleri ve kurumuş otlar ile karınlarını doyuran keçiler, bazı zamanlarda da Tunceli-Ovacık kara yoluna inerek, Munzur Çayı'ndan su ihtiyaçlarını gideriyor.



Yaban hayatı açısından zengin olan ve 42 bin 674 hektar alandan oluşan milli park, yaban keçisi, ayı, kurt, tilki, vaşak, su samuru ve domuz gibi pek çok hayvana ev sahipliği yapıyor.