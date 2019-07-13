0553 313 94 23

Munzur Çayı'nın soğuk ve temiz suyunda yüzme keyfi

Ovacık ilçesinde aşırı sıcak havadan bunalanlar, Munzur Çayı'nın soğuk sularında yüzerek eğlenceli vakit geçirdi- Ciran Akgül:"İzmir'de denize girmektense Ovacık'taki Munzur Çayı'nda yüzmek daha keyifli oluyor. Çünkü Munzur Çayı daha temiz ve tatlı su olduğu için dalış yaparken gözlerim yanmıyor"

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:00
Munzur Çayı'nın soğuk ve temiz suyunda yüzme keyfi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde aşırı sıcak havalardan bunalan vatandaşlar Munzur Çayı'nda yüzmenin keyfini yaşıyor.

Yaz mevsimi dolayısıyla hava sıcaklıkların arttığı ilçede, vatandaşlar Munzur Çayı'nın buz gibi sularında yüzerek serinliyor.

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ziyaret köyünde yer alan Munzur Gözeleri'nden çıkan sularla beslenen Munzur Çayı, suyunun temizliğinden ötürü vatandaşlarca yoğun ilgi görüyor.

Hafta içi ve hafta sonu tatillerinde çevre il ve ilçelerden Ovacık'a gelen misafirler, Munzur Çayı'ndaki doğal göllerde yüzüyor, köprü, kaya ve ağaç gibi doğal platformlardan suya atlayış gerçekleştiriyor.Bazı vatandaşlar da Munzur Çayı'nın kıyısında balık tutup, kumsal alanlara uzanarak güneşleniyor.

Ciran Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz tatilini geçirmek için İzmir'den Ovacık'a geldiğini söyledi.

İlçede havaların iyice ısındığını belirten Akgül, "İzmir'de denize girmektense Ovacık'taki Munzur Çayı'nda yüzmek daha keyifli oluyor. Çünkü Munzur Çayı daha temiz ve tatlı su olduğu için dalış yaparken gözlerim yanmıyor. Çayın suyu çok soğuk olduğundan bağışıklık sistemim gelişiyor ve arkadaşlarımla günübirlik yüzmeye gidiyoruz. Çaya balıklama, çivileme ve bombalama atlayarak eğleniyoruz." diye konuştu.

Rojtam Özden de Munzur Çayı'nın şiddetli aktığını ve akıntıya karşı yüzerek vücudunu geliştirmeye çalıştığını anlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:00
  1. Munzur Çayı
  2. Ovacık
  3. Tunceli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TESK Başkanı Palandöken, “Köye geri dönmek isteyene kolaylık sağlanmalı”
    1. TESK Başkanı Palandöken, “Köye geri..
    2. MER-EK, ilk 5 ayda 2 milyon TL zarar..
    3. Cemaatler ve tarikatlar
    4. 100 yıllık bisiklet macerasına..
    5. OPET’e Campaign Türkiye’den "Yılın..
    6. Keskin bir hafızaya nasıl sahip olunur?
    7. Hatayspor'da iç transfer
    8. Güngen vücut çatlaklarına dikkat çekti
    9. Huzurevi sakinleri, Aile Çalışma ve..
    10. Şimşir Ormanları’na zarar veren..
    11. Samsung beyaz eşyalar, kulaklık ve..
    12. Turkcell Platinum müşterilerine konser..
    13. Anadolu Otoyolu'nda otomobil karşı..
    14. Türkiye'nin en karanlık ve kanlı..
    15. Türkiye'nin en karanlık ve kanlı..
    16. Türkiye'nin en karanlık ve kanlı..
    17. Kılcal damar çatlamalarına dikkat
    18. Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    19. İlbilgi Dünya Kupası yolcusu
    20. 15 Temmuz darbe girişimi, sanayi..
    21. Abdioğulları A.Ş’de başarılı..
    22. Diziyle otomobil kullanan magandalar..
    23. ABD'nin Tayvan'a silah satışı kararı
    24. Kepçe kulak problemi psikolojiyi..
    25. İnfak ahlâkını öğreten bir Peygamber!..
    26. Somali’deki otel saldırısında ölü..
    27. 15 Temmuz darbe girişimi, sanayi..
    28. Oltu kapalı hayvan pazarına kavuştu
    29. Samandağ’da izinsiz eyleme müdahale
    30. Dere kenarına inen ayının bu kez..
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!