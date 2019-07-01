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Munzur Çayı'na düşen genci arama çalışmaları

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yoldan geçen otobüsün arızalanarak açılan kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşen genci arama çalışmaları devam ediyor

01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:15
Munzur Çayı'na düşen genci arama çalışmaları

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu, 17 gündür sürdürülen arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

İlçenin Yoncalı köyünde yaşayan 27 yaşındaki Eroğlu'nun 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için gittiği Munzur Vadisi'ndeki yoldan geçen bir otobüsün arızalanarak açılan kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolması üzerine Tunceli Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlilerince başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

Tunceli AFAD Müdürlüğü koordinesinde, kente dün gelen Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekipleri, Munzur Vadisi'ndeki Fırtına Veli Çeşmesi mevkisinden kent merkezine kadar 21 kilometrelik alanda su altında ve kıyılarında arama yaptı.

Tunceli ve Diyarbakır AFAD ekiplerinin yanı sıra Munzur Adrenalin Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) üyeleri rafting botlarıyla aramaya katılırken gönüllülerden oluşan ekipler de Munzur Çayı kıyısını taradı.

Profesyonel ekipler ve gönüllü vatandaşlarca 17 gündür sürdürülen arama çalışmalarında Eroğlu'na ulaşılamadı.

Ekiplerin yarın çalışmalarını kent merkezine kadar uzanan Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdüreceği öğrenildi.


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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:15
  1. Ankara
  2. Arama
  3. Diyarbakır
  4. İstanbul
  5. İzmir
  6. kayıp genç Engin Eroğlu
  7. Munzur Çayı
  8. Ovacık
  9. Tunceli

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