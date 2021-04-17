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Gündem Münür Rahvancıoğlu, Kur'an kurslarının kapatılması kararını eleştirne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Haddi aşan ifadeler!
Gündem

Münür Rahvancıoğlu, Kur'an kurslarının kapatılması kararını eleştirne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Haddi aşan ifadeler!

KKTC Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı haddi aşan ifadelerle hedef aldı. Kur'an kurslarının kapatılması sonrasında avuç ovuşturan Birgün, Rahvancıoğlu'nun açıklamalarını manşetine çekti.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 23:54:00 -
Münür Rahvancıoğlu, Kur'an kurslarının kapatılması kararını eleştirne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Haddi aşan ifadeler!

 Yeniakit.com.tr 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kur'an kurslarının kapatılması kararından sonra, Birgün paçavrası avucunu ovuşturdu. Birgün ilgili haberinde, KKTC Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı haddi aşan ifadelerini manşetinden kullandı.

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