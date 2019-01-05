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Münir Özkul kabri başında anıldı

Sanatçının ölümünün birinci yılı dolayısıyla Bakırköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlendi- Münir Özkul'un kızı Güner Özkul:- "Babam ve arkadaşları, canlandırdıkları karakterler ve bize aşıladıkları değerlerle sonsuza dek kalbimizde yaşayacaklar"

05 Ocak 2019 Cumartesi 16:10
Münir Özkul kabri başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Geçen yıl hayatını kaybeden sinema ve tiyatro sanatçısı Münir Özkul, ölümünün 1. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Özkul'un kızı Güner Özkul, sanatçının Bakırköy Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törende, "Bugün babamız aramızdan ayrılalı bir yıl oldu. Babamız diyorum çünkü o hepimizin babasıydı ve onu anmak için ailece toplandık." dedi.

Küçük bir çocukken Bakırköy'e akraba ziyaretine geldiklerinde babasının "Bak paşa deden orada yatıyor." diyerek mezarlığı gösterdiğini ifade eden Özkul, "O zamanlar hiç aklıma gelmezdi ölümün ne olduğu ve bir gün kızıma benim de bu taşı gösterip 'Bak deden orada yatıyor' diyeceğim de aklımın ucundan geçmezdi." şeklinde konuştu.

Özkul, babasının kabrini düzenleyen Bakırköy Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Bakırköy'ün haylaz çocuğu evine döndü. Babam ve arkadaşları, canlandırdıkları karakterler ve bize aşıladıkları değerlerle sonsuza dek kalbimizde yaşayacaklar." diye konuştu.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da Türk sinemasının yetiştirdiği çok büyük bir değer olan Münir Özkul'u ölümünün birinci yılında anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Münir Özkul'un Bakırköy'den yetişen çok sayıdaki sanatçıdan biri olduğunu dile getiren Kerimoğlu, şunları kaydetti:

"Bir kez daha değerli sanatçımızı saygıyla, özlemle ve büyük bir sevgiyle anıyoruz. Ona olan özlemimiz her geçen yıl daha da artıyor. Türkiye'de sinema yaparken emeğin, sevginin, kardeşliğin ve ailenin değerini bize en iyi anlatan sanatçılardan biriydi. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

Kerimoğlu, Bakırköy'de doğup büyüyen ve Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri olarak Münir Özkul'u yad etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Anma törenine, sanatçının ailesinin yanı sıra sanatçı dostları ve sevenleri katıldı.

Hababam Sınıfı serisindeki Özel Çamlıca Lisesi'nin tatlı sert müdür yardımcısı "Kel Mahmut" tiplemesiyle tanınan, aldığı çok sayıda ödülün yanı sıra 1998'de Kültür Bakanlığı tarafından "devlet sanatçısı" unvanı verilen Münir Özkul, 5 Ocak 2018'de 93 yaşında yaşamını yitirmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 16:10
  1. Anma
  2. Bakırköy
  3. Bakırköy Mezarlığı
  4. Bülent Kerimoğlu
  5. Hababam Sınıfı
  6. Münir Özkul

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