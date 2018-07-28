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Münih Havalimanı'nda bazı bölümler kapatıldı! Güvenlik alarmı

Almanya Münih Havalimanı'nda bir kadın, güvenlik ve pasaport kontrollerini yaptırmak istemeyince görevliler tarafından alarm verildi. Havalimanındaki bazı bölümler kapandı, uçuşlar ertelendi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 16:24
Münih Havalimanı'nda bazı bölümler kapatıldı! Güvenlik alarmı

Münih Havalimanı; bir kadının güvenlik kontrolünden geçmek istememesiyle birlikte bir anda kaosun içinde kaldı. Uçuşlar iptal oldu, uzun kuyruklar oluşturan yolcular mağdur oldu.

MÜNİH POLİSİ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI YOLCULAR MAĞDUR OLDU

Münih polisi, terör olayından şüphelenince havalimanında bazı terminalleri kapattı. Yapılan açıklamada Terminal 2'de olduğu tahmin edilen kadın arandı, ancak bulunamadı.

UÇUŞLAR ERTELENDİ

Uçuşlar ertelendi. Yapılan aramanın ardından kadın bulunamamasına rağmen Terminal 2 tekrar hizmete açıldı.

HAVALİMANINDA YERLERDE YATANLAR OLDU

Uçuşların ertelenmesiyle mağdur olan yolcuların havalimanında yerlerde yattığı da görüldü. Polis uçuşların ertelenmesine neden olan kadını arıyor.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 16:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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