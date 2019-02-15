0553 313 94 23

Münih Güvenlik Konferansının güvenliğini 4 bin 400 polis sağlayacak

Almanya’da bu yıl 55’incisi gerçekleştirilen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında güvenliği sağlamak üzere 4 bin 400 polis görevlendirilirken, konferansa karşı 4 bin eylemcinin protesto gösterilerine katılabileceği kaydedildi.

15 Şubat 2019 Cuma 12:10
Münih Güvenlik Konferansının güvenliğini 4 bin 400 polis sağlayacak

Almanya’da bu yıl 55’incisi gerçekleştirilen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında güvenliği sağlamak üzere 4 bin 400 polis görevlendirilirken, konferansa karşı 4 bin eylemcinin protesto gösterilerine katılabileceği kaydedildi.


Almanya’nın ev sahipliğinde bugün başlayan 55. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) için Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanlığı 4 bin 400 polis görevlendirdi. Konferansın yapılacağı Bayerischer Hof Otelinin çevresindeki caddeler insan ve araç trafiğine kapatılırken, çevrede özel güvenlik bölgesi oluşturuldu. Araçla yapılması muhtemel saldırılara karşı caddelerin girişlerine beton bloklar yerleştirildi.


Bölge sakinlerinin de yaşadıkları alanlara giriş çıkışlarında özel güvenlik aramasından geçirileceği açıklandı. Alınan emniyet tedbirlerine ilişkin açıklama yapan Münih Emniyet Müdür Yardımcısı Werner Feiler, konferansa katılan konuk sayısının artmasıyla birlikte polis sayısını da artırdıklarını belirtti. Konferansa karşı somut bir tehlikenin olmadığını, fakat polisin en kötü senaryonun yaşanacağını dikkate alarak hareket ettiğini açıkladı.


Münih Güvenlik Konferansı karşıtları olan “Sol İttifak“ isimli grupların protesto eyleminde bulunacaklarını da belirten Feiler, “Cumartesi günü NATO ve Güvenlik Konferansına Karşı Eylem İttifakı protesto toplantısında yaklaşık 4 bin katılımcı bekleniyor. Başlangıç etkinliği Karlsplatz’ta saat 13.00’te, ardından saat 14.00 sıralarında bir gösteri yürüyüşü düzenlenecek. 17.00’de Marienplatz’da bir etkinlik olacaktır" diyerek eylemcilerin sağduyulu hareket etmelerini beklediklerini söyledi.


Münih halkını polise yardımcı olmaya da çağıran Münih Emniyet Müdür Yardımcısı Werner Feiler, alınan emniyet tedbirlerinden ve yapılan sıra dışı kontrollerden dolayı Münih halkını sabırlı olmaya davet etti.


Münih Güvenlik Konferansı’na bu yıl 600’e yakın konuğun katılacağı ve katılımcılardan 40’ının devlet başkanı ve başbakan olduğu, 100’ün üzerinde bakanın da hazır bulunacağı duyuruldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İspanya'da erken seçim kararı!
    1. İspanya'da erken seçim kararı!
    2. Vali Demirtaş yaralanan işçileri,..
    3. Elazığ’da bugün açılan tanzim satış..
    4. Arapçiftliği Mahallesine aile..
    5. İspanya erken seçime gidiyor
    6. Sorumlular adalet önünde
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’da
    8. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil..
    9. Evlilikte büyük tehlike: Müdahaleci..
    10. Binali Yıldırım: "İstanbul 4.0..
    11. Ümraniye Belediye Başkan adayı..
    12. DTO Başkanı Erbaş ve 10 şüpheli..
    13. Piyasalarda gün ortası
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’ya..
    15. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı..
    16. Başkan adayından Kayahan şarkısı
    17. Vali Su: “Genç girişimcilere yol..
    18. Cezaevi ziyaretinde esrarla yakalandı
    19. Myanmar'da Müslüman avukatın..
    20. Iraklı mülteci kazada yaralandı
    21. Kosova’da grev hava trafiğini durdurdu
    22. Başkan Yiğit’e sevgi seli
    23. Suç makineleri polisten kaçamadı
    24. İspanya Başbakanı’ndan erken seçim..
    25. Hastane servis minibüsü ile otomobil..
    26. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    27. Şişli Belediyesi'nde yangın
    28. Türkiye'nin 2023 balık ihracatı hedefi..
    29. İçmeler Tesisi “Müşteri Memnuniyeti”..
    30. Çocuk istismarcısı sapığa 42 yıl hapis..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi