Münih Güvenlik Konferansının güvenliğini 4 bin 400 polis sağlayacak

Almanya’da bu yıl 55’incisi gerçekleştirilen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında güvenliği sağlamak üzere 4 bin 400 polis görevlendirilirken, konferansa karşı 4 bin eylemcinin protesto gösterilerine katılabileceği kaydedildi.

Almanya’nın ev sahipliğinde bugün başlayan 55. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) için Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanlığı 4 bin 400 polis görevlendirdi. Konferansın yapılacağı Bayerischer Hof Otelinin çevresindeki caddeler insan ve araç trafiğine kapatılırken, çevrede özel güvenlik bölgesi oluşturuldu. Araçla yapılması muhtemel saldırılara karşı caddelerin girişlerine beton bloklar yerleştirildi.

Bölge sakinlerinin de yaşadıkları alanlara giriş çıkışlarında özel güvenlik aramasından geçirileceği açıklandı. Alınan emniyet tedbirlerine ilişkin açıklama yapan Münih Emniyet Müdür Yardımcısı Werner Feiler, konferansa katılan konuk sayısının artmasıyla birlikte polis sayısını da artırdıklarını belirtti. Konferansa karşı somut bir tehlikenin olmadığını, fakat polisin en kötü senaryonun yaşanacağını dikkate alarak hareket ettiğini açıkladı.

Münih Güvenlik Konferansı karşıtları olan “Sol İttifak“ isimli grupların protesto eyleminde bulunacaklarını da belirten Feiler, “Cumartesi günü NATO ve Güvenlik Konferansına Karşı Eylem İttifakı protesto toplantısında yaklaşık 4 bin katılımcı bekleniyor. Başlangıç etkinliği Karlsplatz’ta saat 13.00’te, ardından saat 14.00 sıralarında bir gösteri yürüyüşü düzenlenecek. 17.00’de Marienplatz’da bir etkinlik olacaktır" diyerek eylemcilerin sağduyulu hareket etmelerini beklediklerini söyledi.

Münih halkını polise yardımcı olmaya da çağıran Münih Emniyet Müdür Yardımcısı Werner Feiler, alınan emniyet tedbirlerinden ve yapılan sıra dışı kontrollerden dolayı Münih halkını sabırlı olmaya davet etti.

Münih Güvenlik Konferansı’na bu yıl 600’e yakın konuğun katılacağı ve katılımcılardan 40’ının devlet başkanı ve başbakan olduğu, 100’ün üzerinde bakanın da hazır bulunacağı duyuruldu.