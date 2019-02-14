0553 313 94 23

Münih Güvenlik Konferansı’na rekor katılım

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek 55.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:18
Münih Güvenlik Konferansı’na rekor katılım

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek 55. Münih Güvenlik Konferansı’na (MSC) 40 devlet başkanı ve 100’ün üzerinde bakan olmak üzere 500’ün üzerinde konuk katılacak.


Münih’te bu yıl 55’ncisi düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı, bu yıl rekor seviyede katılımcıya ev sahipliği yapacak. Yarın başlayacak olan konferans, 17 Şubat’ta sona erecek. Konferans Başkanı Wolfgang Ischinger, konferansa davet edilen 500’ün üzerinde konuğun 40’ının devlet başkanı ve başbakan olduğunu, 100’ün üzerinde de bakanın katılacağını duyurdu. Konferansın açılışının Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ile İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson tarafından yapılacağını açıklayan Ischinger, bunun bilinçli bir tercih olduğunu vurguladı. Ischinger, “Bununla Brexit olsun olmasın İngiltere’nin Avrupa’nın savunma politikasında önemli bir aktör ve partner olmaya devam edeceği mesajını vermek istiyoruz” dedi.


Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu gibi isimlerin de katılacağı Güvenlik Konferansı’nda Türkiye’yi Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil edecek. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in de yer alacağı konferansa Çin ilk kez katılacak. Konferansta Çin, Politbüro Daimi Komitesi üyeleri tarafından temsil edilecek ve Çin Komünist Partisi Genel Başkanı Yabancı Yetkilisi Yang Jiechi de Münih’te olacak. Konferansa Almanya federal hükümetinin en etkili isimleri CDU Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Federal Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Tarım Bakanı Julia Klöckner katılacak.


Münih Güvenlik Konferansı’na geçtiğimiz yıl 20 devlet ve hükümet başkanı ve 80’e yakın bakan katılmıştı. Konferans, 1964 yılından bu yana aralıksız olarak yapılıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB'de istihdam 2018'in 4'üncü çeyreğinde yüzde 0,2 arttı
    1. AB'de istihdam 2018'in 4'üncü..
    2. Akhisarspor'da MKE Ankaragücü maçı..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve..
    4. Spot piyasada elektrik fiyatları
    5. Eski eşi tarafından öldürülen kadın..
    6. Selvilitepe’nin içme suyu hattı..
    7. Hayali doktorluk olan görme engelli..
    8. Başkan adayı Taşyürek: "31 Mart..
    9. Kayseri’deki terör operasyonu
    10. Teşhis konulamayan hastalığı yaşamını..
    11. Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını..
    12. Cumhur ittifakı Köşk’te tek yürek oldu
    13. Dışişleri Bakanlığı Makedonya’ya..
    14. Siirt’te çiçekçilerin yüzü Sevgililer..
    15. Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    16. Fenerbahçe, Konyaspor maçı..
    17. Bakan Kurum restore edilen Kurşunlu..
    18. Gaspçılara hapis cezası
    19. AB ekonomisi, 2018'in 4. çeyreğinde..
    20. Başkan Subaşıoğlu: “Barbaros Çarşamba..
    21. “Jet Fadıl” 40 yıllık profesörü de..
    22. Erdoğan: "Anayasa Komitesi..
    23. Başkan adayı Aydın, Anadolu Hisarı’nda..
    24. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    25. AK Parti adayı Hıdır: “Demokrasinin en..
    26. Taksi şoförünü gasbeden iki sanığa..
    27. Aşk için bunları tüketin
    28. Sağlık Bakanlığından ilaç zammına..
    29. Erdoğan: "İdlip'de hava sahasının..
    30. Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye..
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir